شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أعلى سعر له في آخر جلساته عند 24.64، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً من مكاسبه، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.67% بما يعادل 0.16 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط، وليخترق مستوى المقاومة 23.92، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من28.25 إلى 19.58)، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 24.94، الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.54 ومستوى المقاومة 24.94.