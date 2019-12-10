شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينخفض بنطاق قناة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الراجحي (1120) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اختباره لسقف قناة سعريه هابطة تحد تداولات السهم السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.09% بما يعادل -0.70 نقطة، وذلك أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 65.30، ليستهدف مستوى الدعم 61.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.70 ومستوى المقاومة 65.30.
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