شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم دار الأركان (4300) من خسائره بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.01% بما يعادل -0.22 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 10.81، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.24 إلى 12.4)، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 10.81، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 10.32 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.00.