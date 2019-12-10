شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 0.12 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.48، طيلة ثبات الدعم 13.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.80 ومستوى المقاومة 14.48.