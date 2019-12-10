شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 0.12 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.48، طيلة ثبات الدعم 13.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.80 ومستوى المقاومة 14.48.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 10-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.