شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سبكيم العالمية (2310) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.23% بما يعادل 0.66 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تقف توقعاتنا على شرط استقرار السهم أعلى مستوى 16.04، ففي تلك الحالة سيواصل ارتفاعه التصحيحي خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 17.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.66 ومستوى المقاومة 17.00.