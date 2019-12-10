شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.76، ليستهدف مستوى المقاومة 10.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.76 ومستوى المقاومة 9.80.