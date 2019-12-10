أسمنت الجوف لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 10-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت الجوف (3091) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 9.20، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.23% بما يعادل -0.11 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 8.96، ليجني السهم أرباحه وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وأيضاً يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 8.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.10.
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