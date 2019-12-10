شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان يختبر خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم حلواني إخوان (6001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 0.35 نقطة، ليختبر السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.55، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 29.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.75 ومستوى المقاومة 32.30.
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