مصادر: ربط البئر Z5 بحقل ظهر علي الإنتاج نهاية الشهر الجارى

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وبلغت إجمالى استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر حتى الآن حوالى 10.6 مليار دولار منها 3 مليار دولار خلال العام الذى شهد زيادة الإنتاج في أغسطس 2019 بعد تشغيل الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، كما أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا نهاية العام الجارى.
ويعد حقل ظهر الذى يقع على بعد نحو 200 كيلو متر شمال بورسعيد، أحد أهم المشاريع المصرية العملاقة التى ستكون قاطرة التنمية والنماء فى مصر وخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، والحقل صنفته الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط بصفة خاصة، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى بصفة عامة.
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