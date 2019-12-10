نائب الرئيس التنفيذى لمبادلة للاستثمار: الشركة تستثمر 100 مليار دولار بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد المهيرى نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة للاستثمار، إن الشركة الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبى تستثمر 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد عن 40 بالمئة من محفظتها البالغة قيمتها 240 مليار دولار.

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