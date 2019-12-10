الاقتصاد

أسعار البطاطس تنخفض جنيهان للكيلو بسوق العبور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البطاطس تنخفض جنيهان للكيلو بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البطاطس انخفاضا فى الأسعار خلال الأيام الماضية وذلك وفق الأسعار المعلن رسميا بسوق العبور للجملة حيث انخفض سعرها لأكثر من جنيهان حيث يتراوح سعر الكيلو بين 2.5-7 جنيهات مقابل 3 - 9 جنيهات مع بداية شعر سبتمبر. 

 

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ظهور المحاصيل الجديدة أدى إلى انخفاض اسعار البطاطس في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن متوسط انخفاض الأسعار يتراوح بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو وفق اسعار الجملة. 

 

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد البطاطس موجة انخفاضا جديدا وذلك بعد ظهور محصول وجه بحرى وبالاخص محصول المنصورة والبحيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار البطاطس تنخفض جنيهان للكيلو بسوق العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا