شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البطاطس تنخفض جنيهان للكيلو بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ظهور المحاصيل الجديدة أدى إلى انخفاض اسعار البطاطس في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن متوسط انخفاض الأسعار يتراوح بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو وفق اسعار الجملة.
وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد البطاطس موجة انخفاضا جديدا وذلك بعد ظهور محصول وجه بحرى وبالاخص محصول المنصورة والبحيرة.
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