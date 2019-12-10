شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البطاطس تنخفض جنيهان للكيلو بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البطاطس انخفاضا فى الأسعار خلال الأيام الماضية وذلك وفق الأسعار المعلن رسميا بسوق العبور للجملة حيث انخفض سعرها لأكثر من جنيهان حيث يتراوح سعر الكيلو بين 2.5-7 جنيهات مقابل 3 - 9 جنيهات مع بداية شعر سبتمبر.

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ظهور المحاصيل الجديدة أدى إلى انخفاض اسعار البطاطس في الأسواق مع بداية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن متوسط انخفاض الأسعار يتراوح بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو وفق اسعار الجملة.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد البطاطس موجة انخفاضا جديدا وذلك بعد ظهور محصول وجه بحرى وبالاخص محصول المنصورة والبحيرة.