شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث أغلق عند مستوى 36٫50 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 38 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم 35٫50 فلس كمستوى اول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 35.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 37.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط