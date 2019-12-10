شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند نفس اغلاق الاحد الماضي، حيث أغلق عند مستوى 15٫10 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 15٫50 فلس، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم في الاجل القصير لاعادة اختبار مستوى الدعم 13٫50 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 15.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط