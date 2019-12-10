شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 25٫90 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 22 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 30 فلس في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 22 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 25.2 وبين مستوى المقاومة هو 26.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد