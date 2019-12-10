شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) يفقد مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 69٫50 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الايام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 80 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 72.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط