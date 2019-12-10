شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يرسل اشارات سلبية -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق عند مستوى 280 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 250 فلس كمستوى اول ثم 190 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 340 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 258.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 298.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يرسل اشارات سلبية -تحليل صباحي- 10-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.