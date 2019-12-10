شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يرسل اشارات سلبية -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق عند مستوى 280 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 250 فلس كمستوى اول ثم 190 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 340 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 258.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 298.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط