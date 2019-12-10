شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 39٫20 فلس، ثم ارتفع مسجلا مستوى 39٫70 فلس، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 39 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 36٫50 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 40٫50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 38.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 39.5 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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