شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫776 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 0٫80 ريال، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان انخفاضا وشيكا قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 0٫75 ريال مستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.76 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.79 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط