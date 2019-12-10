شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراءء -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق منخفضا عند مستوى 10277 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 10450 نقطة، في ظل عدم ظهور اي اشارات ذات اهمية على المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10200 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,250 بينما مستوى المقاومة هو 10,330 نقطة