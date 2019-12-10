شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية و تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.03% لتتداول عند مستويات 58.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.92$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.02$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.14% لتتداول عند 64.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.03$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.25$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.62 مقارنة بالافتتاحية عند 97.65، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.64.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 4.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 3.8% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية تقلص الانكماش إلى 1.4% مقابل 1.6%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد وأكبر دولة صناعية عالمياً، صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، وسط التوقعات بأن تظهر الإنتاجية تراجع 0.3% مقارنة بتراجع 0.1% قي القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 2.3% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد توضح تكلفة واحدة العمل تباطؤ النمو إلى 3.4% مقارنة بنمو 3.6% في القراءة الأولية ومقابل نمو 2.6% في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

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وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردوي "لدينا موعد نهائي 15 كانون الأول/ديسمبر لشريحة أخرى من التعريفات، لا أعتقد أن هذه ستنفذ وأعتقد أننا قد نرى بعض التأخير"، وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع لكون الصين قد قامت بشراء خمسة شحنات من فول الصويا تقدر بنحو 300 ألف طن من الولايات المتحدة.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو نوه الجمعة لكون واشنطون تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع بكين، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي للتوصل لاتفاق جيد مع الصين، ومضيفاً أن 15 من كانون الأول/ديسمبر تاريخ هام فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وأن الإدارة الأمريكية تستخدم التعريفات ضمن مفاوضتها التجارية وتعمل على دفع الصين للتوسع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

هذا وتتطلع الأسواق لقرار واشنطون بحلول منتصف الشهر من عدمه حيال تفعيل زيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار، ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الأسبوع الماضي عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أفادت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا قد وافقوا على التوسع في خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً ليصل اتفاق خفض الإنتاج العالمي لأوبك وحلفائها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان لكون التعاون بين الدول المنتجة للنفط لدى منظمة أوبك وخارجها قائم لكون ذلك أكثر فاعلية، الأمر الذي أكد عليه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقب ذلك مع تطرق الأخير لكون حصة بلاده لن تتغير وأفادته بأن أوبك وحلفائها وافقوا على عدم إدراج المكثفات في الإنتاج الروسي، مضيفاً آنذاك بأن بلاده ملتزمه بالاتفاق خلال تشرين الثاني/نوفمبر وأن روسيا ستخفض 70 ألف برميل يومياً من إجمالي 500 ألف برميل.

ويذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت الجمعة عن قيمة الطرح الأولى للتداول في البورصة والذي بلغ 1.7$ تريليون والذي يعد رقم قياسي، وأفادت الشركة من خلال بيان خاص لها آنذاك أنها حصلت على 25.6$ مليار كإرادات من الاكتتاب الأولى لأسهمها، موضحة أن الطلبات على الاكتتاب من قبل المؤسسات بلغ 106$ مليار، وأنه قد حددت سعر الطرح النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد، بما يشكل 1.5% من رأس مال الشركة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 663 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر، موضحة الأدنى لها منذ السابع من نيسان/أبريل 2017، كما تعكس سابع تراجع أسبوعي، وذلك بعد أن أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.