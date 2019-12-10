شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، اليابانية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية ومع تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين ووسط التطلع لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب ليو في قمة "أست-باي-نت" والذي نوه من خلاله لكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبلاده كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات وأن المستهلكين الواثقين سينفقون المزيد، وذلك مع تطرقه لكون العديد من المواطنين في بلاده لديهم ديون مرتفعة، الأمر الذي قد يجعل الإنفاق يستغرق وقت أطول، موضحاً أن ضعف نمو الاستهلاك كان مفاجأة في الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 0.7% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5%، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الكشف عن بيانات التضخم للصين والتي أوضحت تباين في الأداء مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 4.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 3.8% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية تقلص الانكماش إلى 1.4% مقابل 1.6%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.5%.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردوي "لدينا موعد نهائي 15 كانون الأول/ديسمبر لشريحة أخرى من التعريفات، لا أعتقد أن هذه ستنفذ وأعتقد أننا قد نرى بعض التأخير"، وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع لكون الصين قد قامت بشراء خمسة شحنات من فول الصويا تقدر بنحو 300 ألف طن من الولايات المتحدة.

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ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو نوه الجمعة لكون واشنطون تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع بكين، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي للتوصل لاتفاق جيد مع الصين، ومضيفاً أن 15 من كانون الأول/ديسمبر تاريخ هام فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وأن الإدارة الأمريكية تستخدم التعريفات ضمن مفاوضتها التجارية وتعمل على دفع الصين للتوسع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لإقرار واشنطون بحلول منتصف الشهر من عدمه لتفعيل زيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار، ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الأسبوع الماضي عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليخسر 0.60 نقطة ويصل إلى المستوى 1,721.47، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.08% ليخسر هو الأخر 19.52 نقطة ويصل إلى المستوى 23,411.18.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليخسر 3.57 نقطة ويصل إلى المستوى 3,891.88، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليخسر هو الأخر 6.90 نقطة ويصل إلى المستوى 2,907.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.07% ليربح 17.58 نقطة ويصل إلى المستوى 26,512.31، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 5.10 نقطة ويصل إلى المستوى 2,093.75.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.20% ليربح 22.52 نقطة ويصل إلى المستوى 11,252.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.12% ليخسر 8.13 نقطة ويصل إلى المستوى 6,721.90.