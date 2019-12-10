شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية شبه مستقرة.. و "نيكي" يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجلسة الصباحية شبه مستقرة اليوم. وتراجع مؤشر نيكي القياسي 2.03 نقطة، أو 0.0087%، إلى 23428.67 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا (بتوقيت جرينتش). بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 نقطة، أو 0.01% ليغلق عند 1722.32 نقطة.

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