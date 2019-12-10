شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: اهتمام كبير بالجوانب البيئية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من تشكيل عدد من اللجان المختصة ، لبحث تحديث وتطوير وتأهيل المصانع القديمة ودراسة المشروعات الجديدة .

يقول وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إن الشركة القابضة تعتمد الآن على لجان يتم تشكيلها واستشاريين محلين وعالمين لدراسة عدد من المشروعات سواء التى تحتاج تأهيل وتحديث أو التى تحتاج لبناء مصانع جديدة .

Advertisements

يضيف وليد الرشيد لـ" الخليج 365"، حريصين بشكل كبير على تحسين النواحى البيئية للعديد من الشركات التابعة خاصة شركات الاسمدة ، لافتا إلى أن شركة كيما فى طريقها لطرح مناقصة عالمية لتأهيل المصنع القديم وبناء وحدة حامض جديدة بتكلفة اكثر من 150 مليون دولار .