شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: اهتمام كبير بالجوانب البيئية للشركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من تشكيل عدد من اللجان المختصة ، لبحث تحديث وتطوير وتأهيل المصانع القديمة ودراسة المشروعات الجديدة .
يقول وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إن الشركة القابضة تعتمد الآن على لجان يتم تشكيلها واستشاريين محلين وعالمين لدراسة عدد من المشروعات سواء التى تحتاج تأهيل وتحديث أو التى تحتاج لبناء مصانع جديدة .
يضيف وليد الرشيد لـ" الخليج 365"، حريصين بشكل كبير على تحسين النواحى البيئية للعديد من الشركات التابعة خاصة شركات الاسمدة ، لافتا إلى أن شركة كيما فى طريقها لطرح مناقصة عالمية لتأهيل المصنع القديم وبناء وحدة حامض جديدة بتكلفة اكثر من 150 مليون دولار .
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