شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في شهرين أمام نظيره الأمريكي عقب حديث لوي وقبل اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب ليو في سيدني بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 02:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 0.6835 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6823، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6837، بينما حقق الأدنى له عند 0.6819.

هذا وقد تابعنا حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب ليو في قمة "أست-باي-نت" والذي نوه من خلاله لكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبلاده كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات وأن المستهلكين الواثقين سينفقون المزيد، وذلك مع تطرقه لكون العديد من المواطنين في بلاده لديهم ديون مرتفعة، الأمر الذي قد يجعل الإنفاق يستغرق وقت أطول، موضحاً أن ضعف نمو الاستهلاك كان مفاجأة في الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 0.7% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.7% مقابل 7.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 4.6%.

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كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية استقرار الاتساع عند ما قيمته 4، وجاء ذلك على أعتاب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي للنظام المالي ميشيل بولوك في قمة "أست-باي-نت" في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية تراجع 0.3% مقارنة بتراجع 0.1% قي القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 2.3% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تباطؤ النمو إلى 3.4% مقارنة بنمو 3.6% في القراءة الأولية ومقابل نمو 2.6% في للربع الثاني.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد مؤخراً انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بالمضي قدماً في خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل".