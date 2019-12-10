شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات الثقة في الأعمال في استراليا خلال تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ما قيمته 2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية استقرار الاتساع عند ما قيمته 4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر.

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