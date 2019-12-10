لجان فنية لتطوير شركات راكتا للورق ومطابع محرم وسيجوارت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية ، إنه جارى دراسة تطوير شركات راكتا للورق ، ومطابع محرم وسيجوارت ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا ،خاصة أنها صناعات قابلة للتوسع والتطوير سواء الورق ، أو فلنكات السكك الحديدية

وأشار سامه مهدى لـ" الخليج 365"، إلى أن السبب المباشر وراء تراجع تلك الشركات ،هو تقادم الآلات وتوقف الصيانة لسنوات وعدم مواكبة التطور فى الصناعة ، مؤكدا انه خلال عام 2020 ستتضح كل الأمور بالنسبة لتلك الشركات من خلال دراسات واضحة يجرى تنفيذها ومنها الاستعانة بشركاء متخصصين من القطاع الخاص .

أوضح أن الشركة القابضة تسعى لتحسين الحالية الفنية ، لكل المصانع القائمة كإجراء سريع لتطويرها ،تزامنا مع استمرار دراسات انشاء مصانع جديدة خاصة فى شركات الأسمدة .

أضاف إن هناك لجنة مختصة برئاسته ،تدرس تطوير شركة النقل والهندسة المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات ، لافتا أن مصر تستورد أكثر من 90% من إطارات السيارات من الخارج، مما يؤكد الأهمية الكبيرة لتطوير وتحديث شركة النقل والهندسة المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والتابعة للشركة القابضة، ولا سيما أن السوق المصرى ينمو بشكل كبير.

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وقال أن الشركة لديها قاعدة صناعية قوية فى صناعة الإطارات، لكنها تقدمت وتحتاج إلى تطوير، لكى تلاحق التقدم التكنولوجي فى الصناعة ، لافتا إننا بصدد الاتفاق مع بيت خبرة عالمى، لعمل دراسة جدوى بنكية شاملة كل جوانب الصناعة بما فيها التسويق، موضحا إلى أننا نستهدف بناء مصنع ينتج من 3 إلى 5 ملايين إطار سيارة سنويا متنوع، كمرحلة أولى للمشروع فى إحدى المناطق الصناعية .

وحول شركة "باتا" كشف المهندس أسامه مهدى، أن الشركة بدأت فى طرح منتجات عالية الجودة، وبأسعار تنافسية ولا تقل عن المستورد، وتناسب شريحة كبيرة من المستهلكين، مما يمهد الطريق لتحسن نتائجها ،وتحقيق أرباح متصاعدة الفترة المقبلة ، حيث نتوقع تحقيق 5 ملايين جنيه العام المقبل .

وحول كيفية تنفيذ ذلك، أوضح أسامه مهدى، أنه يتم الاستعانة بمصممين محليين، ومعدات جديدة وتحسين المواصفات، بالتعاون مع عدد من الشركات، مما يحقق قفزة للشركة مستقبلًا. مع زيادة وتنشيط التسويق