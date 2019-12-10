تعرف على خدمة الشباك الواحد المقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد كبير من الخدمات التي تهدف إلي مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس المشروع الصغير من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة وترخيصه في مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركز الشباك الواحد. وأهم الخدمات التي تم تقديمها خلال الفترة: • إصدار عدد 9.693 رخصة نهائية. • إصدار عدد 9.870 رخصة مؤقتة. • إصدار عدد 10.559 رقم قومي للمنشأة. Advertisements • إصدار عدد 2.081 سجل تجارى. • إصدار عدد 5.900 بطاقة ضريبية. • التامينات الاجتماعية 3.622.

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