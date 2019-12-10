شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض خلال الجلسة متأثرةً ببيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين متأثرة بعدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى صدور بيانات صينية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض الصادرات الصينية بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من عام 2018 الأمر الذي أثار القلق إزاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتكررة بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، إلا أن الأسواق لا تبدو متفائئلة في ظل عدم وجود نتائج.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.3% وأغلق عند 59.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% مغلقا عند 64.25 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 27909 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 28010 نقاط وأقل مستوى عند 27906 نقاط.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 8622 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8678 نقطة وأقل مستوى عند 8619 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3136 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3148 نقطة وأقل مستوى عند 3135 نقطة.