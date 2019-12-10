شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: 300 متر أقل مساحة للمستودعات.. و 150 للمخازن والان نبدء بالتفاصيل

فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية على المستودعات دون الخطورة العالية شروطًا بتوفير مساحة لا تقل عن 300 م2، ولا تقل عن 400 م2 في مستودعات ذات الخطورة المتوسطة، بحسب ما جاء في تصنيف كود البناء السعودي الخاص بأنواع المواد المخزنة، وبحيث لا يقل ارتفاعهما عن 8 أمتار بما لا يتعارض مع متطلبات كود البناء السعودي، وأنظمة البناء بالمخططات المعتمدة للمنطقة، مع السماح بإنشاء مكاتب إدارية لا تزيد مساحتها على 30 % من مساحة المستودع، وتوفير موقع لتحميل وتفريغ الشاحنات بمعدل موقف شاحنة لكل 300 م2، أما فيما يتعلق بالمخازن داخل النطاق العمراني فقد اشترطت الوزارة توفير مساحة لا تقل عن 150 مترا مربعا بارتفاع ما بين 4 إلى 6 أمتار.

وكشفت لائحة الاشتراطات للمخازن والمستودعات والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها عن عدم السماح بإقامة سكن للعامل داخل المستودعات نهائيا، وتكون غرفة الحارس خارج المستودع، ويجب ألا تتضمن أي مصدر للهب، مع الالتزام بتحديد مسارات الآليات مثل الرافعات الشوكية وغيرها داخل حيز المستودعات والمخازن والورش، وفصلها عن مسارات أمان العاملين المرتجلين بألوان أو خطوط وأكواد محددة على الأرضيات.

وحظرت اللائحة استخدام أسطح المباني والمسارات الداخلية للتخزين أو وضع المواد المخزنة فيها، مع إلزام تلك المخازن والمستودعات بتوفير مسافة لا تقل عن 0.90 م أعلى المواد المخزنة وحتى أدنى نقطة من السقف الظاهر حال استخدام أنظمة الرش الآلي.

وحذرت اللائحة من إنشاء مستودعات للمواد الغذائية بجوار مستودعات المبيدات الحشرية والمنظفات، وتوفير أبواب ذاتية في المستودعات المبردة، وأن تكون أجهزة الإنذار الداخلية متصلة بغرفة تحكم خارجية مزودة بكاميرات للمتابعة والتأكد من الأمان داخل المستودع، مشددة على ضرورة توفير حاويات نفايات ذات أغطية للتخلص من النفايات وبقايا التغليف بصورة دورية.

واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي تسهيل وتطوير 12 اشتراطا فنيا تابعة لوكالة الشؤون الفنية بالوزارة، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، والمستودعات والورش والمخازن، إضافة إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.