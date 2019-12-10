شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليار ريال إيرادات المطارات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، عن أن إيرادات المطارات في السعودية ، البالغ عددها 28 مطارًا دوليًا ومحليًا، بلغت نحو 45 مليار ريال، لتتصدر حجم الإيرادات الخاصة بالمطارات عربيًا.

وقال الرؤساء في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، إن من ضمن إنجازات الهيئة مساهمتها بنسبة 5.6% في الناتج المحلي، أي بما يعادل 36 مليار دولار.

وأكد أن القطاع وفر أكثر من نصف مليون وظيفة.

Advertisements

من جانب آخر أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن نسبة رضا المسافرين في شهر نوفمبر، وصلت إلى 75%، جاء ذلك في إحصائية شهر نوفمبر الماضي عن مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر.

وواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صعوده في ارتفاع نسبة الرضا خلال الشهور الماضية؛ حيث وصلت في شهر نوفمبر إلى 68% بنسبة نمو وصلت إلى 4% عن شهر أكتوبر الماضي، وسجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، انخفاضًا في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة قياسًا بشهر أكتوبر الماضي؛ حيث بلغت النسبة في المطار الأول 79%، فيما وصلت النسبة في الثاني إلى 76%، وبلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 79%.

وتضم المملكة عددا كبيرا ومتنوعا من المطارات، إذ تتنوع مطارات السعودية بشكل كبير، فيما تضم أكبر مطار في العالم وعددا كبيرا من المطارات الضخمة، وتضم كذلك الكثير من المطارات الداخلية الصغيرة، وأغلب هذه المطارات حديثة البناء وتضم أفضل المرافق والخدمات الحديثة.