تنعش المشروعات التنموية وتحفز النمو

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وأوضح أن ميزانية المملكة دائماً تأتي بالخير والنماء؛ إذ جسدت في أرقامها ومؤشراتها الجديدة مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن تركيز الميزانية على قطاعي الصحة والتعليم ليصل إلى 360 مليار ريال بنسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد دليل على مواصلة الإنفاق من أجل رفاهية المواطن.
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