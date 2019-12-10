شكرا لقرائتكم خبر عن تنعش المشروعات التنموية وتحفز النمو والان نبدء بالتفاصيل

قال د. سالم باعجاجة: إن إعلان الميزانية العامة للدولة بإنفاق تريليون وعشرين مليار ريال استمرار لضخ مبالغ ضخمة في مفاصل الدولة تسهم في رفع مستوى الخدمات وفي رخاء المواطن، والسير به قدماً إلى تحقيق كل متطلباته، وهي تعطي الكثير من الآمال العظيمة لانتعاش العديد من القطاعات، مستهدفة المشاريع التنموية الكبرى، وزيادة النفقات الاستثمارية، التي تعمل على تحفيز النمو في جميع القطاعات الاقتصادية لمواكبة الإنفاق الحكومي وتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص لكي يحقق مساهمته المطلوبة لإيجاد الوظائف، وزيادة النمو للناتج المحلي، وهي كفيلة بتحريك العملية التنموية والاستثمارية وتشجع القطاع في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن ميزانية المملكة دائماً تأتي بالخير والنماء؛ إذ جسدت في أرقامها ومؤشراتها الجديدة مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن تركيز الميزانية على قطاعي الصحة والتعليم ليصل إلى 360 مليار ريال بنسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد دليل على مواصلة الإنفاق من أجل رفاهية المواطن.