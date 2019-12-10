شكرا لقرائتكم خبر عن تدعم تنوع مصادر الدخل والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: إن هناك مشاريع ضخمة للابتعاد عن اعتماد الاقتصاد على النفط وتنويع مصادر الدخل، فيما أن هناك قفزة إيجابية في الأعوام الماضية في الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى أن قوانين الضرائب بدأت تجني ثمارها بشكل ملحوظ.
كانت هذه تفاصيل خبر تدعم تنوع مصادر الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.