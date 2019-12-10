شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق أهداف الرؤية والتوازن المالي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن اعتماد 1020 مليار ريال لتنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ترسم الخطط الناجحة لرفع كفاءة الإنفاق، مع زيادة مداخيل الدولة سواء من النفط، أو من المصادر الأخرى غير النفطية، ما يسهل بشكل كبير الوصول لما تسعى إليه رؤية 2030، وهو ميزانية متوازنة ومستدامة، مع استمرار صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020 مع زيادة في الإنفاق الاجتماعي مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية.
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