شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: سياسات اقتصادية لتعزيز النمو وتنويع الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوه الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إعلان الميزانية العامة للدولة 2020 وذلك في مقر الوزارة بالرياض أمس، بأن هناك عددا كبيرا من برامج ومبادرات تحقيق الرؤية وصلت إلى مستهدفات 2020.

ولفت إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة يأتي على رأس اهتمامات الحكومة، متوقعا أن تبلغ إيرادات عام 2020 نحو 833 مليار ريال.

وامتدح الجدعان التقدم الذي شهدته منظومة القطاعات الحكومية في مجال التقدم الرقمي، مستشهداً بتجربة وزارة المالية في منصة اعتماد، وكذلك منصة تحصيل.

كما اعتبر الجدعان تجربة تطبيق موعد في وزارة الصحة أسهمت في توفير 20 مليون موعد للمستفيدين من الخدمة الصحية.

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وشدد الجدعان في رده على سؤال على أهمية برامج كفاءة الإنفاق في خفض الإنفاق في الموازنة العامة، كما نوه بشراكة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وأثرها في خفض الإنفاق العام مثل مشاريع التحلية، وكذلك مشاريع الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع.

وأكد أن الدولة ستمضي قدما في استمرار تنويع مصادر الدخل وأن القطاعات الحكومية ساهمت عبر عدة مبادرات في خفض الإنفاق العام.

وأبان وزير المالية: أن البنك الدولي أعلن أن ‎المملكة الدولة الأكثر تقدما في تقرير تحسينات بيئة العمل للعام.

ونوه وزير المالية بصدور الأمر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة، وأن حساب المواطن مستمر لحين انتهاء الدراسات المتعلقة به وإقرار توصياتها من المقام السامي.