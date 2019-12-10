تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وكفاءة الإنتاج

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وقال العرفج: إن هذه الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، مؤكدا أن هناك دورا كبيرا ومهما على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من خلال الالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وأكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن انخفاض الميزانية هذا العام لا يعني القصور بقدر ما هو ضبط في عملية الإنفاق، كما هي تتواكب مع الجو العام في الاقتصاد العالمي.
وتعد الميزانية الحالية ثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بعد ميزانية العام الماضي، مشيرا إلى أن ميزانية المملكة لا تزال تحرص على كفاءة الإنتاج وجودة الحياة بالنسبة للمواطنين.
وأوضح أنه في المرحلة الماضية كانت لدينا مشكلة في نقل الأرقام، لكن الآن أثبتت وزارة المالية أن كل شيء تحت المجهر، وكل الأرقام التي تهم الاقتصاد أصبحت في الاهتمام، مشيرا إلى أنه يجب على القطاع الخاص إثبات وجوده في المساهمة بنمو الاقتصاد والمشاركة في إعطاء مساحة للمنتج المحلي، إضافة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية الداخلية من خلال المبادرات والابتكار والإبداع، وهذا سيؤدي لحركته وتدفق المساهمات الإنتاجية المحلية لإنعاش القطاع غير النفطي والمحافظة على ضبط سوق العمل.
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