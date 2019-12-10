شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات العام الماضي دعمت الموازنة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الاقتراض، وثالث دول العالم الممتلكة للاحتياطي النقدي، فيما أن تحديد نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م لتصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة وجيدة للمحافظة على الوضع الاقتصادي والمالي، والمحافظة على العملة السعودية.
وأكد أن عام 2019 نجح في إضافة العديد من الإيرادات غير النفطية وكانت حصيلة برامج رؤية 2030 كالمقابل المالي والإقامة المميزة، التي بدأ تطبيقها مؤخرا والتأشيرة الإلكترونية السياحية لأكثر من 50 دولة، التي جذبت آلاف السياح في الربع الرابع من هذا العام.
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