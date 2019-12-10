الاقتصاد

إيرادات العام الماضي دعمت الموازنة الجديدة

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أكد المحلل الاقتصادي إياس آل بارود أن ميزانية 2019 أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق والصرف والإيرادات، مبينا نمو الإيرادات غير النفطية 48% محققا إنجازا كبيرا في رؤية 2030، فيما تميز هذا العام بالصرف على الخدمات الحكومية بما يتماشى مع مراحل التنفيذ المرسومة للرؤية، مشيرا إلى أن نسبة الدين العام صحية.

وأضاف أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الاقتراض، وثالث دول العالم الممتلكة للاحتياطي النقدي، فيما أن تحديد نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م لتصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة وجيدة للمحافظة على الوضع الاقتصادي والمالي، والمحافظة على العملة .

وأكد أن عام 2019 نجح في إضافة العديد من الإيرادات غير النفطية وكانت حصيلة برامج رؤية 2030 كالمقابل المالي والإقامة المميزة، التي بدأ تطبيقها مؤخرا والتأشيرة الإلكترونية السياحية لأكثر من 50 دولة، التي جذبت آلاف السياح في الربع الرابع من هذا العام.

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