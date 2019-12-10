شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى «الرعاية بروكير» بالخبر ينظم حملة توعوية لحملة وثائق التأمين والان نبدء بالتفاصيل

يقدم مستشفى «الرعاية بروكير» بالخبر وبالاشتراك مع مجلس الضمان الصحى ولمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الأحد 8/ 12 وحتى الأربعاء 11/‏12، حملة توعية لحملة وثائق التأمين بكل فئاتها، تتضمن التوعية بالتعديلات التي أدخلت على الوثائق، وعلى التسهيلات التي سوف تكون لصالح حملة الوثائق التأمينية، وكذلك حقوق المؤمن، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثامنة مساء.

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