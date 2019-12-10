شكرا لقرائتكم خبر عن أوميغا تسدل الستارة عن موديل 007 والان نبدء بالتفاصيل

يصدر فيلم جيمس بوند الخامس والعشرون بعنوان No Time to Die في أبريل 2020 وبهذه المناسبة أسدلت أوميغا الستارة عن الساعة الجديدة التي سوف تلبسها شخصية 007 في الفيلم. إضافة إلى مثولها على الشاشة، سوف تكون الساعة متوافرة أيضا بأعداد غير محدودة ضمن تشكيلة أوميغا الحالية اعتبارا من فبراير.

وصنعت ساعة سيماستر دايفر 300M موديل 007 لتستوفي احتياجات عسكرية وقد صممت بمساهمة من دانيال كرايج ومنتجي 007. وأبقت أوميغا الممثل على مقربة من عملية التصميم ولجأت إلى إلمامه الكبير بشخصية جيمس بوند لفهم الخصائص الواجب توافرها في الساعة.

وكان لكرايج تأثير كبير ولعبت نصائحه دورا هاما في التصميم النهائي. وعقّب في هذا الصدد قائلا: «خلال العمل مع أوميغا قررنا أن تكون الساعة خفيفة الوزن باعتبار أن ذلك مطلب أساسي لرجل عسكري مثل 007 وقد اقترحت بعض اللمسات والألوان القديمة لإعطاء الساعة رونقا خاصا. وهكذا ظهرت بشكلها النهائي الرائع».

صنعت الساعة بقطر 42 مم من التيتانيوم درجة ثانية المستخدم في العلبة والسوار مع الإبزيم المبتكر القابل للتعديل، وهي مادة قوية وخفيفة تجعل الساعة مثالية لعميل متخفٍ.