شكرا لقرائتكم خبر عن «دور للضيافة» تحصد 9 جوائز بهوريكا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
ونال 6 موظفين نصفهم سعوديون بينهم سيدتان، من فنادق «ماريوت مطار الرياض»، و«مكارم أجياد»، و«قرية مكارم النخيل»، جوائز في عدة فئات في هوسبيتاليتي، صالون الطهي في المعرض، الذي يعدّ أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات في السعودية.
وفازت الشيف هنادي الصليهم من فندق «ماريوت مطار الرياض»، بالميدالية البرونزية في المسابقة الحيّة للطبق الصحي، وجائزة بويكر للسلامة الغذائية، فيما فاز الشيف نورالدين حسان بالميدالية البرونزية لفئة المقبّلات العربية، في حين فاز رئيس الطهاة الشيف محمد جميل بالميدالية البرونزية عن فئة الطعام البحري، جنبا إلى جنب مع جائزة بويكر للسلامة الغذائية. وكذلك حاز مساعد رئيس الطهاة الشيف بندر الزهراني وكبير الطهاة الشيف محمد جميل، على شهادتي تقدير عن لائحة وجبة عشاء مؤلفة من ستة أطباق. ومن «قرية مكارم النخيل»، حازت الشيف منال مشهور على الميدالية البرونزية، وشهادة تقدير في فئات الحلويات العربية وأفضل ماكرون.
وعلّق رئيس التشغيل الفندقي في دور للضيافة السيّد حسان أحدب على هذه الإنجازات وتفوّق المواهب السعودية في فنون الطهي، قائلا: إن «جوائز هوريكا جاءت كشهادة إضافية على المكانة الرائدة لدور في صناعة الضيافة السعودية».
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