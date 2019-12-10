شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أول دفعة تراخيص لـ«تقييم» الآلات والمعدات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن عملية تقييم الآلات والمعدات تعرف بتقدير قيمة الآلات والمعدات على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد، كما يشمل تقييم الآلات والمعدات جميع الأصول الملموسة وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، التي توجد بشكل منفرد أو غير منفرد وتستخدم على سبيل المثال في الصناعة أو الإنتاج أو النقل أو المساعدة في عمليات التشغيل أو الأغراض الإدارية أو توريد الخدمات، كما يتيح هذا الترخيص للمنشآت تقديم خدمات تقييم الآلات والمعدات لأغراض عديدة منها؛ البيع والشراء والتمويل والتصفية والرهن والتركات ونزع الملكية.
ودعت هيئة «تقييم» الراغبين في معرفة منشآت التقييم المرخصة في المملكة إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa.
الجدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار من وزير التجارة والاستثمار بتاريخ 27 / 4 / 1439هـ ألزمت جميع المنشآت العاملة في هذه المهنة بتصحيح أوضاعها وفق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، وأن تقتصر مزاولة مهنة تقييم الآلات والمعدات على المنشآت المرخصة بعد استيفائها متطلبات النظام.
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