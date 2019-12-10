300 راكب على متن رحلة «الإمارات» الافتتاحية إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت طيران الإمارات خدمتها الافتتاحية اليومية إلى المكسيك، حيث أقلعت الرحلة EK255 من مطار دبي الدولي متوجهةً إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة. وسافر على متن طائرة البوينج 777-200LR أكثر من 300 راكب، بمن فيهم وفد من كبار الشخصيات، على رأسه سالم عبيدالله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكتين في طيران الإمارات، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل إعلام محلية ومن الهند وسنغافورة.

وضم وفد كبار الشخصيات أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، وفرانشيسكا إليزابيث مينديز إسكوبار سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات. وتوقفت الطائرة في برشلونة، ومن ثم استأنفت طيرانها إلى مكسيكو سيتي وجهتها النهائية، حيث تصلها صباح اليوم 10 ديسمبر بتوقيت الإمارات.

وقاد الطائرة في القطاع الأول للرحلة القبطان الإماراتي عبد الرزاق الفهيم، والقبطان المكسيكي جابرييل نولتينيوس هانل، والضابط أول الإماراتي عيسى الحمادي. وتوفر طائرة البوينج 777-200LR التي تخدم الرحلة 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.