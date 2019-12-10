منظومة متكاملة للطائرات بدون طيار للاستخدام الآمن في دبي

كشف محمد لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث الجوية في هيئة دبي للطيران المدني، أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة متكاملة للطائرات بدون طيار للاستخدام العام الآمن، مشيراً إلى أنه تم اعتماد المنظومة، حيث يقوم فريق متخصص بمتابعة تطبيق المعايير وسيتم قريباً الإعلان عنها.

وأضاف لنجاوي على هامش فعاليات الدورة السابعة من «القمة العالمية لسلامة الطيران» التي تستضيفها «هيئة دبي للطيران المدني» على مدى يومين في دبي، أن هنالك زيادة في تسجيل الطائرات بدون طيار والحصول على الاعتماد من قبل هيئة دبي للطيران المدني سواء للاستخدام التجاري أو للهواة، حيث تم تسجيل 1555 طائرة بدون طيار من يناير حتى مطلع ديسمبر، مقارنة مع تسجيل 1134 طائرة بدون طيار في 2018 و409 طائرات بدون طيار في 2017، حيث وصل إجمالي عدد الطائرات المسجلة خلال 3 سنوات تقريباً من عام 2017 إلى مطلع ديسمبر 2019 إلى نحو 3098 طائرة. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت 10935 شهادة عدم الممانعة لنقل المواد الخطرة من يناير حتى الوقت الحالي، فيما وصل إجمالي عدد شهادات عدم الممانعة في العام 2018 نحو 10987 شهادة، بينما بلغت حملات التفتيش لقسم المواد الخطرة حتى الوقت الحالي نحو 422 حملة تفتيش، كما وصلت في العام الماضي إلى 447 حملة.

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وأشار لنجاوي إلى أن الهيئة منحت 393 شهادة عدم الممانعة تخص استخدام الرافعات للأبراج التي تعمل في محيط المطار ونحو 87 شهادة عدم ممانعة للرافعات العاملة في الأبراج التي تتعدى 300 متر.

وأكد سعود كنكزار المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني، إن الهيئة تحرص على مواصلة مهمتها الرامية إلى تظافر الجهود ضمن القطاع بما يضمن تحقيق السلامة في منطقة الشرق الأوسط، كما تعمل الهيئة على اعتماد أحدث الحلول التقنية التي من شأنها تعزيز السلامة، فضلاً عن نشر ثقافة عادلة، بما يتناسب مع المعايير العالمية للقطاع.

من جهته، أشار فانغليس ديموثينوس مؤسس شركة «كارتيس» للاستشارات، في الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول، إلى أن التعاون ضمن القطاع هو أمر ضروري، ولا يمكن تحقيق السلامة إلا من خلال تظافر الجهود والعمل سوياً، فلا يمكن على سبيل المثال لأي مطار في العالم أن يعمل بشكل فردي دون التنسيق والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة، والتي بدورها تحقق الكفاءة التشغيلية والسلامة في آن واحد.