شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 300 ألف مواطن من محدودى الدخل على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هناك نحو 300 ألف مواطن من محدودي الدخل فى قائمة الانتظار بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى، مقسمة ما بين 4 إعلانات.

وأضافت مى عبد الحميد، لـ" الخليج 365"، هناك نحو ٢٠ الف وحدة متبقية من الإعلان الثامن لم يتم تسليمها حتي الان، و٦٠ الف وحدة في الإعلان التاسع، وما يقرب من ٢٢٠ الف مواطن متقدم فى الإعلان العاشر، مشيرة إلى من المقرر تسليم كافة الوحدات المتبقية فى الإعلان الثامن والإعلان التاسع قبل نهاية يونيو ٢٠١٩.

وكانت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، قد أكدت ان ٧٦٪؜ من الأسر المصرية تمتلك مسكنها، وهو ما يفسر اقدام وزارة الاسكان علي طرح وحدات بنظام التمليك وليس الإيجار.

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واضافت مى عبد الحميد، ان معدلات التمليك فى محافظة القاهرة وصلت ل٦٠٪؜ ، وهو ما لا يوجد في أغلي مدن العالم.

واوضحت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى، انه بالنسبة لمحور الإيجار، كشفت الدراسة ان ٢٥٪؜ من سكان القاهرة يعيشون فى ايجار قديم، و١٢٪؜ منهم يعيشون فى ايجار جديد ، وباقي النسب تمليك، لافتة الي ان متوسط الإيجار القديم ٥٠ جنيه في الشهر، و٦٥٠ جنيه للإيجار الجديد.