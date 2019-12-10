بالأرقام.. 8 إنجازات بارزة حققتها السياحة المصرية فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يشرف فيه العام 2019 على الانتهاء، شهد قطاع السياحة نجاحات متلاحقة ومتتالية على كافة المستويات، حيث حققت أعلى ايرادات فى تاريخها بلغ 12.6 مليار جنية، تلك النجاحات كانت نتيجة لبرنامج الاصلاح الهيكلى الذى تبنته وزارة السياحة بمشاركة القطاع الخاص.

وترصد 8 انجازات مهمة حققتها السياحة خلال 2019: وترصد 8 انجازات مهمة حققتها السياحة خلال 2019: 1 - حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة. 2 - تقدمت من المركز 60 إلى المركز 5 فى استراتيجية التسويق والترويج السياحى. 3 - مصر الأسرع نموا بين دول شمال افريقيا بنسبة 16.5%. 4 - برنامج تحفيز الطيران 2018/2020 حقق خلال 10 شهور 22300 رحلة طيران بإجمالى 3.85 مليون سائح. Advertisements 5 - 6 شركات ومحطات تليفزيونية عالمية تتولى الترويج للسياحة المصرية بصورة عصرية منها cnn وإكسبيديا. 6 - تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية للمرة الأولى منذ 2006. 7 - تشغيل 1850 غرفة فندقية جديدة، والبدء فى تدشين 20 ألف غرفة جديدة. 8 - 22 ألف غرفة فندقية فندق في 15 مدينة سياحية، حاصلة على شهادة النجمة الخضراء.

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