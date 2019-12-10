شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية "المصرية الألمانية" فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية قوية مع ألمانيا ، تمتد لسنوات طويلة حيث تعد ألمانيا من كبار الدول المستمرة فى مصر تعرف على العلاقات الاقتصادية فى 7 معلومات، بمناسبة توقيع اتفاقية تمويل بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر والسفير الالمانى بالقاهرة .

1ـ تبلغ الاستمارات الالمانية فى مصر 7.4 مليار دولار من خلال 1215 شركة.

2ـ أبرز الاستثمارات الالمانية فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

3ـ يبلغ متوسط التبادل التجارى نحو 4.5 مليار دولار سنويا .

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4- ارتفع معدل التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى 3.6 مليار دولار.

5ـ مولت ألمانيا مشروعات ودعم لمصر بقيمة 2 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

6 - أعلى مستوى للتبادل بين البلدين كان عام 2017 حيث بلغ 5.8 مليار يورو.

7ـ بلغ حجم التبادل التجارى عام 2018 نحو 4.7 مليار دولار .