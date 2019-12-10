شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا ترتفع للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين للجلسة الخامسة على التوالي محققة أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك بدعم من الإعفاءات الصينية من الرسوم الجمركية التي أقرتها بكين على سلع أمريكية من بينها الصويا.



واشترى المستوردون الصينيون بذورا زيتية من الولايات المتحدة بما يصل إلى 300 ألف طن الأمر الذي دعم الطلب على الصويا أيضا.

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وعرضت بكين على مشتريها إعفاء جمركيا على مليون طن على الأقل من الصويا في محاولة من الصين لإحداث انفراجة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.



ويأمل كثيرون في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وبكين للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي قبل منتصف الشهر الجاري، وهو موعد إقرار المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية ضد وارداتها من سلع صينية.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني ببورصة "شيكاغو" بنسبة 0.9% إلى 8.97 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل أعلى سعر عند 9.03 دولار وأقل سعر عند 8.89 دولار.