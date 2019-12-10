شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تتهم "ترامب" بالتسبب في عقد تكنولوجي ضخم لصالح "البنتاجون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" بشكل طفيف في ختام تعاملات الإثنين مع استمرار تمسك شركة التجارة الإلكترونية برفع دعاوى قضائية نتيجة خسائرة عقد تكنولوجي لصالح وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون".



واتهمت "أمازون" الرئيس "دونالد ترامب" بممارسة ضغوط غير مناسبة على وزارة الدفاع من أجل منح العقد الذي تقدر تكلفته بعشرة مليارات دولار لمنافستها "مايكروسوفت".

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وتقدمت "أمازون" بشكوى أمام محكمة فيدرالية أمريكية مدعية فيها بأن "ترامب" أطلق تهديدات علانية من أجل الضغط على وزارة الدفاع لمنح العقد لـ"مايكروسوفت" على خلاف القواعد التنافسية.



وكانت "البنتاجون" قد اطلقت مسابقة تنافسية بين عدد من الشركات التكنولوجية الأمريكية من أجل تدشينن منظومة حوسبة سحابية لاستخدامات عسكرية، وفازتت "مايكروسوفت" في النهاية بالعقد على حساب "أمازون" و"أوراكل" و"آي بي إم" وغيرها من الشركات.



وفي نهاية تعاملات الجلسة، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.1% إلى 1749.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1766.8 دولار وأقل سعر عند 1745.6 دولار.