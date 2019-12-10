شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض مع اقتراب تفعيل زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين في ظل استمرار عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واقتراب تفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد بكين.



ولم يتم التوصل بعد إلى صيغة تفاهم للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.

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وحال عدم التوصل إليه، ربما تنفذ إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهديدها بزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن ثم، سترد بكين برسوم مماثلة وتتزايد حمى الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



هذا، وربما تقع "آبل" على الأرجح فريسة لهذه الرسوم الجمركية المحتملة في ظل تصنيع أبرز منتجاتها "آيفون" في الصين وتصديره إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفع سهم الشركة الأمريكية نحو الانخفاض.



وفي تعاملات الإثنين، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.4% وأغلق الجلسة عند 266.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 270.8 دولار وأقل سعر عند 264.9 دولار.