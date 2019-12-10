الاقتصاد

هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن

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طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الخامس والخامس عشر من فبراير شباط.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين معاً من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ينبغي أن تتسلم الهيئة العروض بحلول ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي . وتُعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم. ويجب أن تكون عطاءات القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.

وفي أحدث مناقصة دولية للهيئة لشراء القمح في الثالث من ديسمبر ، اشترت 295 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير .

وفي 14 نوفمبر ، اشترت الهيئة 465 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني للشحن في الفترة بين الخامس والخامس عشر من يناير .

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