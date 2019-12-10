الاتحاد الدولي للاتصالات: إشعاعات الجيل الخامس آمنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد بلال جموسي، رئيس إدارة الدراسات، بمكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن تأثيرات إشعاعات شبكات الجيل الخامس في الصحة محل دراسة منذ فترة طويلة مع منظمة الصحة العالمية، وذلك رداً على التخوفات الصحية التي يطلقها البعض جراء التعرض لهذه الإشعاعات.

قال جموسي في تصريحات ل ”الخليج 365”، على هامش مؤتمر الإمارات للجيل الخامس الذي اختتم أعماله أمس في دبي: لحد الآن لم يلحظ الاتحاد الدولي للاتصالات تأثيرات سلبية تتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغناطيسية للترددات الراديوية الخاصة باتصالات الجيل الخامس المعروفة اختصاراً ب «EMF».

وأضاف جموسي أن الاتحاد الدولي للاتصالات أطلق مؤخراً لائحة تقييس أو دليلاً إرشادياً خاصاً بالمعايير الصحية الخاصة بترددات الجيل الخامس، ب 6 لغات عالمية منها اللغة العربية؛ بهدف تعريف المستخدمين بهذه المعايير، والاطلاع على الحقائق العلمية المثبتة بهذا الخصوص لحد الآن.

وأوضح رئيس إدارة الدراسات، بمكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، أن التخوفات التي يطلقها الكثير من الناس حول إشعاعات ترددات الجيل الخامس معظمها نفسية، ويتم الترويج لها غالباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هي تخوفات نفسية في مجملها، لكن التعرض لأشعة الجيل الخامس آمنة لحد الآن.

وذكرت دراسة متخصصة ل «الاتحاد الدولي للاتصالات» صدرت مؤخراً أن التعرض البشري للمجالات الكهرمغناطيسية للترددات الراديوية EMF تختلف حدوده من بلد لآخر، وتكون في بعض الحالات مقيدة بلا مبرر، فيما يوصي الاتحاد، أنه في حالة عدم وجود هذه الحدود أو إذا كانت لا تغطي الترددات المعنية، ينبغي حينها استعمال حدود (ICNIRP اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين)، وعند إضافة هوائي جديد، ينبغي اتخاذ جميع الخطوات الاعتيادية أثناء مرحلة النشر لمواجهة أي شواغل عامة.

في السياق أكد مشاركون بالجلسة الأولى من مؤتمر الإمارات للجيل الخامس، أمس، أن عمليات رصد تأثيرات إشعاعات الجيل الخامس في الصحة العاملة لا تزال مستمرة، فيما لم تسفر الاختبارات السابقة عن تأثيرات سلبية تذكر عن مدى إضرار هذه الإشعاعات على الصحة، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على ضرورة نشر كافة الحقائق العلمية المتعلقة بهذه الإشعاعات على الرأي العام.

وقال البروفيسور رودني كروفت، اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP) خلال الجلسة: لا توجد مشكلة فعلية من إشعاعات الجيل الخامس حالياً، لاسيما على النساء الحوامل، مشيراً إلى أن تأثيرات الإشعاعات في الصحة العامة يتوقف على مدى ارتفاعها عن الحد الأقصى ودرجة التعرض من حيث القوة ووقت التعرض وانبعاثات الطاقة، مشيراً إلى أن قياس كل ذلك يتوقف على المستخدم العادي أو على العاملين في هذه الشبكات كذلك.

ورد المشاركون بالجلسة الأولى من اليوم الختامي للمؤتمر أمس على التساؤلات المتعلقة بالمعايير الصحية الخاصة بإشعاعات الجيل الخامس على الصحة، فيما تمحورت أغلبية الأسئلة حول هذه المعايير، ومدى اعتمادها على تجارب واختبارات توصلت إلى حقائق علمية معتمدة وموثوقة.

واختتمت أعمال مؤتمر الإمارات للجيل الخامس الذي شهد مشاركة أكثر من 400 خبير ومسؤول من مختلف دول العالم ناقشوا الواقع والآفاق والتحديات والفرص المتعلقة بالجيل الخامس.

وعلى مدار يومين شهد المؤتمر إقامة 8 جلسات تطرقت إلى أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، وأثرها المحتمل في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتجارية، وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن أهمية هذا المؤتمر تتجسد في كونه ينسجم مع جهود الدولة لاستشراف المستقبل، والدخول إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يخدم الأهداف العليا المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة والسعادة للمجتمع.

وأشاد المنصوري بالجهود الكبيرة التي بذلها الخبراء المشاركون في تقديم صورة واضحة وجلية عن ماهية تقنية الجيل الخامس، وكل القضايا المتعلقة بها، وانعكاساتها على الجوانب المختلفة من حياة البشر، ولا سيما في الاقتصاد والطب والتعليم والمواصلات.

وقال المنصوري، إن دولة الإمارات وكعادتها قد بدأت بالتحضير لتطبيق تقنيات الجيل الخامس مع انتهاء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، بهدف تسهيل وتسريع إدخال تقنية الجيل الخامس إلى الدولة، وأضاف، تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نسابق الزمن في استعداداتنا للمستقبل، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 التي تنص على إقامة اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، إن الإمارات تعد اليوم واحدة من 14 دولة أدخلت تطبيقات الجيل الخامس في منظومة اتصالاتها، ونفتخر بأن الجيل الخامس في هذه اللحظة يغطي نحو 30% من المناطق المأهولة في دولة الإمارات.

من جانبه أكد المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في كلمة المؤتمر الختامية، أهمية المعلومات والخبرات والتجارب التي تم طرحها خلال المؤتمر، وما أضافته المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، واللجنة الدولية للسلامة الكهرومغناطيسية، كما تعرفنا من المجموعات الإقليمية ومشغلي الاتصالات، والخبراء والأكاديميين وموردي الاتصالات والخبراء من الصناعة، إلى مدى استعدادات وخطط دول المنطقة، والالتزام بتقنية الجيل الخامس، وإمكانياتها الكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للدول، وتحسين مستوى رفاهية وسعادة المجتمعات.

وركزت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر على مواضيع الأمن السيبراني والسلامة والصحة، ففي جلسة نقاشية بعنوان «أمن تقنية الجيل الخامس» تطرق الخبراء المشاركون إلى أهمية دور المعايير في جعل تقنيات الجيل الخامس أكثراً أماناً، أما جلسة «الأمن والبنية التحتية لتقنية الجيل الخامس» فتطرق المتحدثون خلالها إلى أهم الجوانب المتعلقة بتأثير الجيل الخامس في الصحة.

واستعرضت جلسة «استشراف المستقبل العربي حول تقنية الجيل الخامس» التي تحدث خلالها كل من المهندس سلطان البلوشي، والمهندس عبد الله السلمان من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، تصوراً عن واقع الجيل الخامس في الدول العربية في السنوات القليلة المقبلة، وأهم المعوقات.



«تنظيم الاتصالات» و«هواوي» تطلقان المختبر المفتوح



أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركة هواوي عن إطلاق المختبر المفتوح للجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الإمارات للجيل الخامس.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في جميع أنحاء الإمارات، ودفع الابتكار والتعاون في مختلف القطاعات لإنشاء منظومة متكاملة مفتوحة، من شأنها أن تعزز تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وستركز الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركة هواوي، من خلال هذا المختبر، على قطاع الأعمال بشكل أساسي، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، والاتصال اللاسلكي الثابت، وكاميرات المراقبة، هذا بالإضافة إلى الخدمات الموجهة إلى شريحة المتعاملين مثل الألعاب السحابية، والواقع الافتراضي.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نرحب بهذه المبادرة المشتركة بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبين شركة هواوي، والتي تندرج ضمن انفتاح الهيئة على إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، انطلاقاً من حقيقة مفادها أن أعباء العصر الرقمي الجديد هي أكبر من أن يحملها قطاع واحد، وبالتالي يتعين على القطاعات جميعاً العمل معاً للنهوض بالمجتمع الرقمي. وقال وانج سو، نائب رئيس التسويق في هواوي الشرق الأوسط: «مع ما تتمتع به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة من ريادة، سيكون المختبر المفتوح للجيل الخامس وإنترنت الأشياء منصة مهمة ومبتكرة بين القطاعات للمشغلين والأطراف الثالثة والصناعات المتخصصة في دولة الإمارات».